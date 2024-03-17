حصيلة عام 2023.. أكثر من 64 ألف فحص مخبري عن المخدرات في "إرادة الرياض"

وأوضح أن قلة نسبة الفحوصات التي أثبتت إيجابية التعاطي تعود لإقرار غالبية المرضى -الذين يحضرون للعلاج- بتعاطيهم، وكذلك وضوح الأعراض المصاحبة لنوع المادة الإدمانية، وليس هناك حاجة لإجراء الفحوصات لهم؛ فيما كانت الفحوصات التي ظهرت سلبيتها تعود لمراجعين لاحظ ذووهم وجود تغيرات في سلوكياتهم؛ وهو الأمر الذي وَلّد لديهم الشك بأن هذه التغيرات ربما تكون بسبب المخدرات، وكان غالبية هؤلاء المراجعين هم من فئة المراهقين، وأثبتت الفحوصات عدم صحة هذه الشكوك، كما شملت الفحوصات السلبية مرضى نفسيين كانت لدى الفِرَق الطبية رغبة للتأكد مما إذا كان لهم تاريخ مع التعاطي تَسبب في حدوث هذه الأمراض النفسية.