حصيلة عام 2023.. أكثر من 64 ألف فحص مخبري عن المخدرات في "إرادة الرياض"

ذكر مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، أن عدد الفحوصات المتعلقة بكشف المخدرات وبيان نوع المادة الإدمانية التي يتعاطاها المريض والتي أجراها قسم المختبر خلال العام 2023م بلغ (64926) فحصًا مخبريًّا، تمثل (28%) تقريبًا من إجمالي عدد الفحوصات التي أجراها المجمع للمرضى والبالغ عددها (236357) فحصًا مخبريًّا.
وبيّن رئيس قسم المختبر الأخصائي "عبدالله بن صالح المهاوش"، أن الإحصائية أشارت إلى أن عدد الفحوصات التي أثبتت إيجابية التعاطي لدى المرضى بلغ (6984) فحصًا تُمَثل (11%) من إجمالي فحوصات المخدرات فقط التي تم عملها؛ منوهًا بأن إجراء هذه الفحوصات يتم بناء على رغبة الطبيب في التأكد من وجود التعاطي ونوع المادة التي يتعاطاها المريض.
وأوضح أن قلة نسبة الفحوصات التي أثبتت إيجابية التعاطي تعود لإقرار غالبية المرضى -الذين يحضرون للعلاج- بتعاطيهم، وكذلك وضوح الأعراض المصاحبة لنوع المادة الإدمانية، وليس هناك حاجة لإجراء الفحوصات لهم؛ فيما كانت الفحوصات التي ظهرت سلبيتها تعود لمراجعين لاحظ ذووهم وجود تغيرات في سلوكياتهم؛ وهو الأمر الذي وَلّد لديهم الشك بأن هذه التغيرات ربما تكون بسبب المخدرات، وكان غالبية هؤلاء المراجعين هم من فئة المراهقين، وأثبتت الفحوصات عدم صحة هذه الشكوك، كما شملت الفحوصات السلبية مرضى نفسيين كانت لدى الفِرَق الطبية رغبة للتأكد مما إذا كان لهم تاريخ مع التعاطي تَسبب في حدوث هذه الأمراض النفسية.
وأشار "المهاوش" إلى أن قسم المختبر بمجمع "إرادة بالرياض" يُعَد من الأقسام المهمة والفعالة والحيوية؛ لما يقدمه من خدمات رائدة في مجال التحاليل الطبية المرجعية التي تساعد الأطباء المعالجين في تشخيص الحالات المرضية، ويتكون من عدة وحدات؛ ومن أهمها: وحدة فحص السموم الإكلينيكية، ووحدة الكيمياء الحيوية، وأيضًا وحدة أمراض الدم، ووحدة الجراثيم، ووحدة الكشف عن الفيروسات والتفاعلات المصلية.. ويعتمد على تطبيق برنامج الجودة النوعية؛ بما يسهم في الحصول على نتائج دقيقة بأسرع وقت ممكن؛ وذلك بالاشتراك مع مراكز داخلية وخارجية دولية خاصة بالجودة، والتي أثمرت بالحصول على شهادات التميز في تطبيق برامج الجودة ومؤشرات الأداء الخاصة بالمختبرات.