انطلاق النسخة السادسة من ملتقى الطب التجميلي

وسط إقبال كثيف، ومشاركة واسعة، وبحضور وتشريف صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت فهد بن محمد آل سعود، وعدد من أصحاب السمو والسعادة، انطلق في العاصمة الرياض ملتقى الطب التجميلي في نسخته السادسة، الذي يعد الحدث الأضخم في قطاع الطب التجميلي محلياً وإقليمياً.
ويضم الملتقى في نسخته السادسة أكثر من 100 راعٍ ومشارك من أشهر وأكبر المستشفيات والمراكز التجميلية، كما يُقام على مساحة تقارب 8 آلاف متر، وينطلق على هامش الملتقى أكثر من 80 جلسة نقاشية وورش عمل متخصّصة، تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في القطاع.
فقرات الحفل تضمنت مقطوعات موسيقية وطنية وفنية قدّمها الفنان محمود سرور، إضافة إلى عددٍ من الكلمات التي ألقاها الرعاة والمشاركون، الذين عبّروا من خلالها عن اعتزازهم بالمشاركة في هذا الملتقى النوعي، والدعم والنمو الكبير الذي يشهده القطاع.
واختتمت فقرات الحفل بتكريم صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت فهد بن محمد آل سعود، الرعاة والمشاركين بمختلف فئاتهم، كما تجوّلت سمو الأميرة داخل المعرض، وزارت عدداً من الأجنحة المشاركة الذين استقبلوها بحفاوة كبيرة.
الملتقى يستمر لـ 3 أيام ويفتح أبوابه للزوّار -منذ الـ11 (ص) حتى الـ 11 ليلاً- الذين تجاوز عددهم خلال اليوم الأول أكثر من 20 ألف زائر.