انطلاق النسخة السادسة من ملتقى الطب التجميلي

فقرات الحفل تضمنت مقطوعات موسيقية وطنية وفنية قدّمها الفنان محمود سرور، إضافة إلى عددٍ من الكلمات التي ألقاها الرعاة والمشاركون، الذين عبّروا من خلالها عن اعتزازهم بالمشاركة في هذا الملتقى النوعي، والدعم والنمو الكبير الذي يشهده القطاع.