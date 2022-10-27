وزير الصناعة يبحث مع نظيره البلغاري فرص تعزيز التعاون المشترك

كما تطرق اللقاء إلى استعراض الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص العديدة التي توفرها لتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وبلغاريا، لا سيما في قطاعات صناعة الأغذية، وتصنيع المعادن، والبتروكيماويات، والتعدين.