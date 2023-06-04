ريال مدريد يعلن رسميًّا رحيل كريم بنزيما: نتمنى له كل التوفيق

وكان "بنزيما" قد انضم لصفوف ريال مدريد عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وتُوّج بـ25 لقبًا: (5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري، 3 كؤوس ملك إسبانيا و4 كؤوس سوبر إسباني).