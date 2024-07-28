"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والباحة وعسير وجازان والشرقية والشمالية والقصيم ونجران.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وميسان. وتشهد أمطارًا متوسطة على العرضيات، وأمطارًا خفيفة على الطائف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية وعواصف رعدية على الشعيبة والقنفذة والليث حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وعواصف رعدية على البرك القحمة حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين. فيما تشهد الدرب وبيش عواصف رعدية حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنورة وبدر والرايس وينبع والحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والحريق والخرج الدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء. وتشهد أتربة مثارة على السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة القصيم رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.