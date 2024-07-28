"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وميسان. وتشهد أمطارًا متوسطة على العرضيات، وأمطارًا خفيفة على الطائف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية وعواصف رعدية على الشعيبة والقنفذة والليث حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.