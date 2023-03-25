460 شابًا وفتاةً من تعظيم البلد الحرام يخدمون المعتمرين في رمضان

يشارك 460 شابًا وفتاة بمشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، في تقديم حزمة من أنشطة الخدمة الشريفة التي تهدف إلى المساهمة في خدمة المعتمرين في شهر رمضان المبارك.
وأوضح نائب المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور عبد الرحمن الغامدي، أن المشروع يُعنى بخدمة المعتمرين بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية، مؤكدًا أن الأنشطة التي يقدمها في موسم رمضان هذا العام تشمل خدمة دفع عربات المعتمرين على مدار الساعة وتنظيم وإرشاد المصلين والمعتمرين داخل الحرام وفي ساحاته، وتنظيم وإرشاد الزوار في المنطقة المركزية وكل هذه الأنشطة بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك نشاط تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع مرور العاصمة المقدسة، بمواقف كدي والجمرات ومواقف الأمير متعب.
وأبان "الغامدي" أن الشباب المشاركين جرى تدريبهم بصورة مكثفة حول ثقافة التعظيم ومهارات التعامل مع وفد الرحمن لتنفيذ هذه المهام الجليلة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع.