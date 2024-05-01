"مصنعي" و"ممتد".. "التجارة" تُعرّف بأنواع الضمان على المنتجات

أوضحت وزارة التجارة، اليوم، أنواع الضمان على المنتجات التي تحمي حقوق المستهلكين.
وقالت الوزارة: إن الضمان على المنتجات نوعان؛ أولهما "الضمان المصنعي" والذي يقدم للمستهلك بواسطة البائع أو الشركة المصنعة مع المنتج الذي تم شراؤه، ويغطي مشاكل أو عيوب المنتج خلال فترة معينة.
وتابعت الوزارة في إنفوجراف توعوي لها أن سياسة الضمان تشمل إصلاح المنتج أو إبداله بآخر جديد دون تكاليف إضافية على المستهلك.
ولفتت إلى أن النوع الثاني من الضمان على المنتجات هو "الضمان الإضافي" الممتد، وتقدمه الشركة المصنعة أو البائع بجانب الضمان المصنعي أو بعد انتهائه.
وقالت: قد يتضمن هذا الضمان خدمات إضافية مثل الصيانة المجانية لفترة أطول، أو تغطية أوسع للأعطال، أو أي مزايا إضافية ويتبع سياسة المنشأة وأحكامها الخاصة.