الشرقية وارتفاع أسعار "القرطاسية".. محلات الـ"5 ريال" بديلًا.. والتجار: "موسمنا"

وأضافوا: المؤشرات تؤكد تنامي هذه السوق مع زيادة عدد الطلبة والطالبات في المدارس والجامعة، مؤكدين أن الكثير من منتجات القرطاسيات تكون أسعارها متدنية خلال العام، وتحديدًا في الإجازات؛ بينما ترتفع مع بداية العودة للدراسة وأيام المدرسة، وهذا يشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب الدخل المحدود الذين توجهوا إلى محال "5 ريال" المحددة لشراء أدوات المدرسة، والتي تعد أقل جودة من غيرها.