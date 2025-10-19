مؤتمر MESTRO 2025 يناقش الذكاء الاصطناعي بعلاج الأورام

ويركز المؤتمر هذا العام 2025م على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في علاج الأورام، إلى جانب استعراض أحدث المستجدات في رعاية مرضى السرطان من خلال فرق متعددة التخصصات، والعلوم الأساسية، والأبحاث التطبيقية، والتجارب السريرية، كما يتضمن البرنامج جلسات علمية متنوعة، ومنصة تفاعلية للمتحدثين والمرضى، إضافة إلى معرض تقني متخصص.