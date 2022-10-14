محافظ المواصفات: نجحنا في توفير البنية والدعم الفني لكثير من القطاعات

وبهذه المناسبة، نوه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي بإسهامات الهيئة في مسيرة التطور والتنمية التي تمر بها المملكة، وما حققته من تطوير شامل لمنظومة البنية التحتية للجودة خلال السنوات الماضية، انطلاقاً من مستهدفات رؤية 2030 والتوجهات الوطنية نحو دعم الصناعة والاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية ورفع مستويات السلامة والجودة في الأسواق، وصولاً إلى مواكبة التقنيات والتوجهات الحديثة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الاقتصاد الأخضر، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية شعار الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات لهذا العام 2022 "رؤية مشتركة لغدٍ أفضل".