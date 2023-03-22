خطة خدمية وفنية وميدانية متكاملة للمسجد النبوي خلال رمضان.. هنا التفاصيل

ويتاح إفطار الصائمين في المسجد النبوي والسطح والساحات، بالإضافة للساحات الغربية الجديدة، ويطبق على مقدمي الإفطار الشروط الصحية والوقائية، ويكون محتوى الوجبة: الماء، والتمر المغلف، ولبن الزبادي، والدقة المغلفة، والخبز من إنتاج نفس اليوم وبأعداد مناسبة لعدد الوجبات، بإلاضافة للفطائر المغلفة بأنواعها، والشاي والقهوة، ويكون الغلاف الخارجي للوجبات "كيسًا شفّافًا" معتمدًا من قبل الوكالة، كما تم التنسيق مع جمعية حفظ النعمة لرفع زوائد الطعام بعد صلاة المغرب يوميًّا، ويمنع وضع سفر الإفطار بعد صلاة المغرب.