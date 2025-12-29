سييرا لايف تدشن أول منشأة إقليمية للأغذية الطبية المتخصصة في سدير

كما يعد هذا المصنع الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصص في صناعة الأغذية الخالية من الغلوتين، ومنتجات التغذية السريرية، ومنتجات حليب الأطفال، وهو ما يمنحه بعداً إقليمياً واستراتيجياً، ويعكس مستوى التقدم التقني والمعرفي الذي وصلت إليه الصناعة الغذائية الوطنية. ويتوقع أن يسهم هذا التميز في سد فجوة كبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتوفير بدائل وطنية موثوقة لمنتجات كانت تعتمد في السابق على الاستيراد.