سييرا لايف تدشن أول منشأة إقليمية للأغذية الطبية المتخصصة في سدير

في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الصناعي، افتُتح مصنع شركة سييرا لايف للصناعات الغذائية في مدينة سدير للصناعات والأعمال، بحضور عدد من المسؤولين بالمستشفيات المتخصصة والمهتمين بقطاع الأغذية ليشكل إضافة استراتيجية للقطاعين الصناعي والصحي على حد سواء.
ويأتي تدشين هذا المصنع في محافظة المجمعة ضمن توجهات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتنمية المحتوى المحلي، وخلق فرص عمل نوعية لأبناء الوطن، إضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد. كما ينسجم المشروع بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على توطين الصناعات الحيوية، وتنمية الصادرات غير النفطية، وتحويل المدن الصناعية إلى محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، بما يسهم في ترسيخ مكانة سدير كمركز صناعي مهم لقطاع الأغذية الخاصة.
ويركز المصنع على إنتاج منتجات غذائية متخصصة عالية الجودة تلبي احتياجات الحالات الطبية الخاصة، ولا سيما مرضى الاضطرابات الاستقلابية (اضطرابات التمثيل الغذائي – Metabolic Disorder Diseases)، وهي فئة من المنتجات ذات الأهمية الصحية العالية التي تمثل عنصراً أساسياً في دعم الخطط العلاجية والوقائية للعديد من المرضى، خاصة الأطفال وحديثي الولادة.
كما يعد هذا المصنع الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصص في صناعة الأغذية الخالية من الغلوتين، ومنتجات التغذية السريرية، ومنتجات حليب الأطفال، وهو ما يمنحه بعداً إقليمياً واستراتيجياً، ويعكس مستوى التقدم التقني والمعرفي الذي وصلت إليه الصناعة الغذائية الوطنية. ويتوقع أن يسهم هذا التميز في سد فجوة كبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتوفير بدائل وطنية موثوقة لمنتجات كانت تعتمد في السابق على الاستيراد.
ولا تقتصر أهداف المشروع على الجانب الإنتاجي فحسب، بل تمتد لتشمل نقل المعرفة وتوطين التقنية، من خلال تبني برامج متخصصة تهدف إلى بناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات البشرية في هذا المجال الدقيق، بما يعزز من استدامة الصناعة المحلية ويرفع من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المنتظر أن يسهم المصنع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات من المنتجات الغذائية العلاجية والمتخصصة، إضافة إلى دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال تطوير صناعات ذات قيمة مضافة عالية، وتحفيز الابتكار، وتكامل الجهود بين القطاعين الصناعي والصحي.
ويؤكد هذا المشروع التزام شركة سييرا لايف بالمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع الصناعات الغذائية المتقدمة، ودعم المنظومة الصحية، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في الصناعات الغذائية المتخصصة، ويخدم تطلعات المجتمع نحو منتجات آمنة، عالية الجودة، وذات أثر صحي مباشر.