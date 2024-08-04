أكثر من 5 آلاف جولة رقابية بالظهران تُسفر عن مخالفة 463 منشأة صحية

وأوضحت أن هذه الجولات أسفرت عن 463 مخالفة صحية، فيما استقبلت خلال الفترة ذاتها 1,492 بلاغاً من المستفيدين حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مشيرة إلى أن هذه الجولات الرقابية تأتي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إلى أعلى المستويات، ورفع مستوى الامتثال للخدمات الصحية في بعض المنشآت، والتأكّد من التزام هذه المرافق بتطبيق معايير الجودة والسلامة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للجميع.