أكثر من 5 آلاف جولة رقابية بالظهران تُسفر عن مخالفة 463 منشأة صحية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري 5,650 جولة رقابية على مختلف المرافق الصحية بمدينة الظهران، وذلك استمراراً لجهودها في تعزيز معايير الجودة للصحة والسلامة في المنشآت الصحية.
وأوضحت أن هذه الجولات أسفرت عن 463 مخالفة صحية، فيما استقبلت خلال الفترة ذاتها 1,492 بلاغاً من المستفيدين حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مشيرة إلى أن هذه الجولات الرقابية تأتي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إلى أعلى المستويات، ورفع مستوى الامتثال للخدمات الصحية في بعض المنشآت، والتأكّد من التزام هذه المرافق بتطبيق معايير الجودة والسلامة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للجميع.
وأكّدت الأمانة استمرار هذه الجولات الرقابية المكثفة، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت الصحية بمعايير الجودة والسلامة، بما يعزّز الثقة بالخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين في مدينة الظهران.