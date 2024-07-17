من أهم الفعاليات العالمية.. "الصناعات العسكرية" تشارك في معرض فارنبرة الدولي للطيران

وتأتي هذه المشاركة في ظلّ الخطوات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة على صعيد تطوير وتوطين القطاع وتعزيز فرص الاستثمار فيه، وما يزخر به من قدرات محلية تلبّي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية، وامتدادًا للجهود المبذولة في تمكين قطاع الصناعات العسكرية من تحقيق مستهدفاته؛ حيث تولي المملكة القطاع أولوية كبيرة من خلال خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، وهو ما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، أيدها الله، الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدرًا لإثراء الاقتصاد الوطني وتعزيزًا لاستقلاليته الاستراتيجية.