"الماجدية ريزدنس" تحقق إنجازات بارزة خلال العام 2023م

عززت "الماجدية ريزدنس" مكانتها الريادية، وأكدت حضورها القوي والفاعل في القطاع العقاري بالمملكة، بعد تحقيقها نجاحاتٍ استثنائية خلال العام 2023م، الذي تمكنت فيه من توسيع محفظتها العقارية بالاستحواذ على العديد من الأراضي التي تتميز بمواقعها الاستراتيجية الفريدة في مدينة الرياض، ومناطق أخرى بالمملكة.