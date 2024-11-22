الأمير تركي الفيصل ينقل وصية والده لخريجي "قادة 2030": ضعوا الله بين أعينكم دائماً

وأشاد برؤية سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قائلًا: "عندما أسَّس الأمير محمد بن سلمان مؤسسة مسك، كان ينظر إلى المستقبل بطريقة استثنائية، وهي مؤسسة لن تخدم رؤية 2030 فقط، بل ستستمر في العطاء لسنوات وقرون قادمة". وأثنى على دور المؤسسة في تأهيل الشباب السعودي وتعزيز مهاراتهم؛ ليكونوا قادة مؤثرين في مختلف المجالات.