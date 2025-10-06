"زين السعودية" الشريك الرقمي لمعرض التجزئة 2025

أعلنت “زين السعودية” عن مشاركتها كشريك رقمي في “معرض التجزئة 2025”، والذي يُقام يومي 7 و ٨ أكتوبر في فندق راديسون مطار الرياض، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال وصُنّاع القرار في قطاع التجزئة. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام “زين السعودية” بدعم التحول الرقمي وتمكين منظومة التجزئة من تبنّي التقنيات الذكية التي تساهم في نمو أعمالهم.