"زين السعودية" الشريك الرقمي لمعرض التجزئة 2025

أعلنت “زين السعودية” عن مشاركتها كشريك رقمي في “معرض التجزئة 2025”، والذي يُقام يومي 7 و ٨ أكتوبر في فندق راديسون مطار الرياض، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال وصُنّاع القرار في قطاع التجزئة. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام “زين السعودية” بدعم التحول الرقمي وتمكين منظومة التجزئة من تبنّي التقنيات الذكية التي تساهم في نمو أعمالهم.
وتسهم هذه الرعاية في تسليط الضوء على دورها كشريكٍ رئيسي في تمكين القطاعات الاقتصادية من خلال حلولها الرقمية المتكاملة، التي تشمل إنترنت الأشياء، والحلول السحابية، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من تطوير بيئة أعمال مرنة ومستدامة قادرة على مواكبة التحولات التقنية العالمية.
الجدير بالذكر أن “زين السعودية” تواصل ترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في دعم التحول الرقمي وتعزيز المحتوى المحلي، من خلال استثماراتها في البنية التحتية الرقمية وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية السعودية 2030” في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنية.