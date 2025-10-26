TREND تعزز التحول الرقمي لقطاع السينما بالمملكة في ختام مشاركتها في منتدى الأفلام السعودي

اختتمت شركة TREND للاتجاه الرقمي مشاركتها كراعٍ رقمي لنسخة 2025 من منتدى الأفلام السعودي، الذي أقيم في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر تحت شعار "لقاءٌ يغيّر المشهد"، مسلطة الضوء على دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي للقطاع الثقافي والإبداعي وتعزيز حضور صناعة السينما السعودية محليًا وعالميًا.
وشهد المنتدى حضورًا واسعًا ومتنوعًا، جمع نخبة من صُنّاع الأفلام، والمنتجين، والمستثمرين، والخبراء من داخل المملكة وخارجها، ما جعل النسخة الثالثة منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعة السينما، واستفاد المشاركون من أكثر من 30 جلسة وورشة عمل متخصصة تناولت تمويل الأفلام، تطوير المحتوى، التنظيم الإداري، الابتكار التقني، والتسويق الرقمي للأعمال السينمائية، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة تهدف إلى تعريف الجمهور والمواهب الشابة بفرص التخصص والمسارات المهنية في صناعة السينما.
كما تضمن المنتدى معرضًا موسعًا ضم أكثر من 130 جهة محلية وإقليمية ودولية، شملت شركات الإنتاج والاستوديوهات، ومزودي المعدات والتقنيات السينمائية، ومنصات البث والتوزيع، والبرمجيات وما بعد الإنتاج، والجهات الحكومية والتنظيمية، ما وفر مساحة متكاملة لاستعراض المشاريع والابتكارات وبناء الشراكات النوعية وتعزيز الاستثمار في القطاع السينمائي السعودي.
وخلال فعاليات المنتدى، لعبت TREND دورًا محوريًا في تعزيز أدوات التواصل الرقمي والتغطية الإعلامية التفاعلية، ما ساهم في توسيع دائرة الجمهور المستهدف، محليًا ودوليًا، ليصل صدى المنتدى إلى منصات الإعلام الرقمية بمستوى احترافي يعكس التقدم الذي حققته صناعة السينما بالمملكة.
وعلى هامش المنتدى، وقّعت شركة TREND مذكرة تفاهم مع جمعية السينما ومهرجان أفلام السعودية، وذلك بهدف دعم ورعاية المنتجات السينمائية السعودية وتوسيع نطاق انتشارها الرقمي والثقافي.
وتجسد مشاركة TREND التزام الشركة كشريك في دعم التحول الرقمي للقطاع السينمائي السعودي، وتعزيز مكانة المملكة على الخارطة العالمية لصناعة الأفلام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي وثقافي وإبداعي مزدهر، ويعكس حرصها على تمكين صناعة السينما المحلية من الاستفادة من أحدث الحلول الرقمية وتوسيع حضورها الإعلامي والثقافي على نطاق واسع.