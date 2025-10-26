TREND تعزز التحول الرقمي لقطاع السينما بالمملكة في ختام مشاركتها في منتدى الأفلام السعودي

وشهد المنتدى حضورًا واسعًا ومتنوعًا، جمع نخبة من صُنّاع الأفلام، والمنتجين، والمستثمرين، والخبراء من داخل المملكة وخارجها، ما جعل النسخة الثالثة منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعة السينما، واستفاد المشاركون من أكثر من 30 جلسة وورشة عمل متخصصة تناولت تمويل الأفلام، تطوير المحتوى، التنظيم الإداري، الابتكار التقني، والتسويق الرقمي للأعمال السينمائية، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة تهدف إلى تعريف الجمهور والمواهب الشابة بفرص التخصص والمسارات المهنية في صناعة السينما.