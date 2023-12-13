المباراة الافتتاحية لكأس العالم الأندية 2023 تحصد لقب أكبر حضور جماهيري في تاريخ البطولة

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى ربع نهائي المونديال الذي تستضيفه المملكة حتى الـ22 من ديسمبر الجاري، ويلتقي مع نظيره الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل في ربع النهائي، والفائز منهما سيواجه فلومينينسي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) في نصف نهائي مونديال الأندية.