"أمن الطرق": بلاغك قد يوقف الخطر قبل وقوعه

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق المواطنين والمقيمين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالة أمنية أو إنسانية طارئة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (996) في باقي مناطق المملكة.
وأوضحت “أمن الطرق” أن البلاغات تُسهم في منع وقوع الحوادث والمخاطر قبل حدوثها، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.
وشددت على أن الإبلاغ العاجل يُعدّ خطوة حيوية لحماية الأرواح والممتلكات، داعيةً الجميع إلى التعاون واليقظة من أجل أمنهم وسلامتهم.