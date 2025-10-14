"أمن الطرق": بلاغك قد يوقف الخطر قبل وقوعه

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق المواطنين والمقيمين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالة أمنية أو إنسانية طارئة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (996) في باقي مناطق المملكة.