لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة.. "تعليم المجمعة" تفعّل خطتها للاستغناء عن المباني المستأجرة

فعّلت إدارة تعليم المجمعة خطتها للاستغناء عن المباني المستأجرة عبر إطلاق برنامج "المجمعة بلا مبانٍ مستأجرة" لتهيئة مبانٍ مناسبة للتعليم بدلًا من المستأجرة.
وفي التفاصيل، حرصت إدارة تعليم المجمعة على تفعيل وتنفيذ خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة منذ وقت مبكر؛ إذ قامت بإطلاق برنامج "المجمعة بلا مبانٍ مستأجرة"، ووضعت خططًا إجرائية للاستغناء على المباني المستأجرة، وتم وضع الحلول المناسبة والتي تسهم في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة.
وأكد مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، أن برنامج "تعليم المجمعة بلا مبانٍ مستأجرة"؛ يهدف إلى توفير مبانٍ مدرسية مناسبة ذات بيئات جاذبة، والتخلص من المباني المستأجرة.
وعبّر "الملحم" عن شكره للقيادة الحكيمة -حفظها الله- على الدعم اللامحدود للتعليم، والمتابعة المستمرة لتطوير التعليم وفق مستهدفات وتطلعات رؤية 2030م.
وشكر "الملحم" وزير التعليم على جهوده في معالجة كثير من التحديات التي تواجه مشاريع التعليم، ولمدير تعليم منطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع على الدعم والمساندة، وجهود الزملاء في الإدارة بلا استثناء؛ مشيرًا إلى أن خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة -ولله الحمد- سارت وفق ما خُطط له.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المجمعة فهد المطيري، أن الإدارة تعمل دومًا على تحقيق البيئة المدرسية المناسبة؛ ليتلقى الطالب والطالبة العلوم والمعارف في أجواء تكتمل فيها كل العناصر، وتتوفر فيها جميع الخدمات.