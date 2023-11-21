لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة.. "تعليم المجمعة" تفعّل خطتها للاستغناء عن المباني المستأجرة

وشكر "الملحم" وزير التعليم على جهوده في معالجة كثير من التحديات التي تواجه مشاريع التعليم، ولمدير تعليم منطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع على الدعم والمساندة، وجهود الزملاء في الإدارة بلا استثناء؛ مشيرًا إلى أن خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة -ولله الحمد- سارت وفق ما خُطط له.