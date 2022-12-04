سوق الأسهم اليوم.. 85 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة

وكانت أسهم شركات: أسيج، ومرافق، وجدوى ريت السعودية، والأبحاث والإعلام، والمتقدمة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ذيب، وأميانتيت، وعناية، وعذيب للاتصالات، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.09% و9.94%.