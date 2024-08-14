"الفقيه": "الإرشاد السمكي" يسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الدخل ودعم المستثمرين

أوضح مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه؛ أنه من أسس نجاح استزراع الأسماك هو اختيار الأنواع ذات سرعة النمو، حتى يتمكن المستثمر من حصاد إنتاجه وبيعه في الأسواق في أقصر فترة زمنية، مما يقلل من التكلفة الكلية للمشروع الاستثماري، ولضمان عدم فقد المحصول من جرّاء أي إصابة فطرية أو بكتيرية أو طفيلية.
وأكّد الفقيه؛ تنوُّع وتعدُّد الجهود الرامية الى تنمية الإنتاج السمكي ورفع الكفاءة الإنتاجية لمزارعي وصائدي ومنتجي الأسماك عن طريق تثقيفهم وتوعيتهم بنتائج الأبحاث في مجال الإنتاج السمكي، لافتاً إلى أن المركز الوطني للثروة السمكية يهدف إلى تطوير استدامة ونمو صناعة الاستزراع السمكي وتنفيذ البرامج البحثية على جميع الأنواع الملائمة للزراعة من الأسماك البحرية والروبيان، وتوطين صناعات الاستزراع السمكي وتدريب الكوادر الوطنية.
وقال الفقيه؛ نسعى مع جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع على المحافظة على الثروة السمكية وإنمائها وتطويرها وحمايتها وضمان حسن استغلالها واستثمارها، وتحقيق التنمية الشاملة للجمهور من صائدي الأسماك من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات التي تمكّنهم من العمل على حل المشكلات التي تواجههم.
وعدَّد "الفقيه"؛ أهداف الإرشاد السمكي التي تتمثل في أهداف تعليمية، حيث يمكن تحقيقها على المدى القريب من خلال توعية مزارعي الأسماك وأسرهم وتثقيفهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تقابل احتياجاتهم واهتماماتهم، وأهداف اقتصادية يمكن تحقيقها على مدى أبعد نسبياً نتيجة للتغير الذي يحدث نتيجة لتحقيق الأهداف التعليمية مما يؤدى إلى زيادة الدخل عن طريق الاستخدام السليم للموارد الطبيعية والبشرية والمالية الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاج مع تقليل التكاليف، وأهداف اجتماعيـة تتمثل في تنمية القيادات المحلية من مزارعي الأسماك، وتشجيع دائرة المشاركة في العمل التعاوني والجماعي، والذي يهدف إلى تحسين مستوى الحياة الأسرية.