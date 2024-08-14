"الفقيه": "الإرشاد السمكي" يسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الدخل ودعم المستثمرين

وعدَّد "الفقيه"؛ أهداف الإرشاد السمكي التي تتمثل في أهداف تعليمية، حيث يمكن تحقيقها على المدى القريب من خلال توعية مزارعي الأسماك وأسرهم وتثقيفهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تقابل احتياجاتهم واهتماماتهم، وأهداف اقتصادية يمكن تحقيقها على مدى أبعد نسبياً نتيجة للتغير الذي يحدث نتيجة لتحقيق الأهداف التعليمية مما يؤدى إلى زيادة الدخل عن طريق الاستخدام السليم للموارد الطبيعية والبشرية والمالية الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاج مع تقليل التكاليف، وأهداف اجتماعيـة تتمثل في تنمية القيادات المحلية من مزارعي الأسماك، وتشجيع دائرة المشاركة في العمل التعاوني والجماعي، والذي يهدف إلى تحسين مستوى الحياة الأسرية.