سلطنة عمان في يومها الوطني الـ54.. مسيرة بناء ونهضة شاملة تؤطرها "رؤية 2040"

وتتميز عمان بوجود الجزر والخلجان؛ أهمها: جزيرة أم الطير، وجزيرة مسندم، وجزيرة سلامة، وجزيرة التلجراف، وجزيرة أم الغنم، وخور نجد، وجزيرة مصيرة، ومحمية بندر الخيران، ومحمية جزر الديمانيات، وخور شم، وجزيرة محوت، وحديقة الصخور، إضافة إلى احتضانها عددًا من المحميات الطبيعية؛ منها: محمية خور عوقد، ومحمية خور المغسيل، ومحمية خور القرم الصغير والكبير، وكهوف طاقة، ومحمية خور الدهاريز، ومحمية خور طاقة، ومحمية خور البليد، وكهف طيق، وحفرة طوي أعتير، ومحمية خور صولي، وكهف المرنيف، وجبل حارم، وكهف مجلس الجن، ومحمية حديقة السليل الطبيعية، ومحمية السلاحف، ومحمية جبل سمحان الطبيعية، ومحمية خور روري، وكهف صحور، وكهوف ناطف.