مجموعة stc تطلق أكبر توسعة لشبكة الجيل الخامس في تاريخها

هذا ومن خلال تعزيز روح الابتكار واتباع الممارسات المعززة للبيئة، سجلت شركة TAWAL التابعة للمجموعة، التي يتخصص نطاق عملها بالأبراج، انخفاضاً في انبعاثات الغازات الدفيئة عام 2022 بنسبة تبلغ حوالي 30% تراكمية مقابل خط الأساس.

ورغم زيادة عدد الأبراج لشركة TAWAL إلى أكثر من 16,000 ، تمكنت الشركة من تقليص عدد المحطات العاملة بالديزل من 1,718 إلى 1,045 مقابل خط الأساس، الأمر الذي يشير إلى أن الاعتبار البيئي يحتل مكانة مهمة ضمن أولويات المجموعة.