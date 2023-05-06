مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحصل على جائزة التميُّز من جمعية قسطرة القلب السعودية

في نجاحٍ طبّي جديد حصلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب على جائزة التميز في الخدمات الطبية، من جمعية قسطرة القلب السعودية؛ نظير النجاحات الكبيرة التي حقّقها برنامج "نبض" لعلاج الجلطات القلبية عن بُعد Tele-cardiology.
وعبّر الأستاذ الدكتور عوض العُمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية، عن سعادته وفخره بهذا النجاح، مضيفًا أنه يمثّل تتويجًا للجهود الكبيرة والمستمرّة التي تقوم بها المجموعة؛ للإسهام في تطوير خدمات الرعاية الصحية بالمملكة، ومن أجل أن تكون مقدّمَ الخدمات الطبية الأكثرَ موثوقية في التميُّز الطبي، وتجربة المرضى عالميًّا، مشددًا على أن هذه الجائزة تكتسب أهمية؛ خاصة كونها صادرة من جهة وطنية تحظى بالمهنية والمصداقية العالية.
وشدّد "أ. د. العُمري" على أن هذه الجائزة ستكون دافعًا قويًّا للمجموعة للمضي قدمًا في خططها التطويرية، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة العالمية في كافة خدماتها التي تقدّمها لمراجعيها، والحرص على مواكبة آخر المستجدّات في مجال التقنيات التشخيصية والعلاجية، واستقطاب كفاءات هي الأفضل والأكثر تأهيلًا بالعالم في مختلف التخصصات.
من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور وسام الحجيلي، استشاري أمراض القلب والأشعّة التداخلية ورئيس "نبض"؛ أن هذا البرنامج الذي يعدّ الأولَ من نوعه بالشرق الأوسط، مكّن من الوصول إلى المصابين المحتملين الذين تظهر عليهم أعراضُ الجلطة القلبية في أماكن وجودهم، وإجراء التقييم الطبي المبدئي، مع تخطيط القلب وإرسال النتائج إلى الاستشاريين في مركز القيادة والتحكم عبر شبكة المعلومات، وبدْء تقديم الأدوية الإسعافية، ونقل المريض مباشرة إلى مختبر القسطرة المعدّ مسبقًا، لتقديم الرعاية الطبية الموصى بها حسب المعايير العالمية، مؤكدًا أن البرنامج مثّل اختراقًا في تقديم العلاج لمصابي الجلطات القلبية، بتمكينه للفرق الطبية من تقديم العلاج للمصابين بسرعة عالية، وفي نطاق ما اصطُلح على تسميته بـ"الفترة الذهبية لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية والمقدرة بـ90 دقيقة"؛ ما مكن مستشفيات المجموعة بفضل الله من إنقاذ حياة أعداد كبيرة من المرضى.
وأضاف: أن إطلاق البرنامج جاء استجابة من المجموعة للحاجة الماسّة إلى ابتداع طرق جديدة للتعامل مع الجلطات القلبية التي تعدُّ أكثرَ الأمراض المسبّبة للوفاة على مستوى العالم، وكذلك في إطار السياسات الإستراتيجية للمجموعة التي تهدف إلى مواكبة أحدث التقنيات الطبية، واستخدام أفضل الأجهزة والمعدات؛ لتقديم خدمة رعاية صحية متطوّرة، ومطابقة لأعلى المعايير، للمرضى والمراجعين بمستشفياتها بشكل خاص، والإسهام في تطوير خدمات قطاع الرعاية الصحية بالمملكة بصفة عامة، تماشيًا مع الأهداف الوطنية السامية لرؤية المملكة 2030 الطموحة.