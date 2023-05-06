مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحصل على جائزة التميُّز من جمعية قسطرة القلب السعودية

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور وسام الحجيلي، استشاري أمراض القلب والأشعّة التداخلية ورئيس "نبض"؛ أن هذا البرنامج الذي يعدّ الأولَ من نوعه بالشرق الأوسط، مكّن من الوصول إلى المصابين المحتملين الذين تظهر عليهم أعراضُ الجلطة القلبية في أماكن وجودهم، وإجراء التقييم الطبي المبدئي، مع تخطيط القلب وإرسال النتائج إلى الاستشاريين في مركز القيادة والتحكم عبر شبكة المعلومات، وبدْء تقديم الأدوية الإسعافية، ونقل المريض مباشرة إلى مختبر القسطرة المعدّ مسبقًا، لتقديم الرعاية الطبية الموصى بها حسب المعايير العالمية، مؤكدًا أن البرنامج مثّل اختراقًا في تقديم العلاج لمصابي الجلطات القلبية، بتمكينه للفرق الطبية من تقديم العلاج للمصابين بسرعة عالية، وفي نطاق ما اصطُلح على تسميته بـ"الفترة الذهبية لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية والمقدرة بـ90 دقيقة"؛ ما مكن مستشفيات المجموعة بفضل الله من إنقاذ حياة أعداد كبيرة من المرضى.