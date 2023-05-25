"كاوست" و"تارا" تنجحان بتجربة تقنية لنقل بيانات لاسلكية فائقة السرعة

وتقنية الاتصالات البصرية في الفضاء الحر مفيدة جدًا ومطلوبة عندما تكون الاتصالات الفيزيائية غير عملية في العديد من المواقع، بما في ذلك الآلاف القرى الصغيرة في جميع أنحاء المملكة، والتي هي حاليًا غير متصلة بالقدر الكافي، وكذلك المواقع البحرية في البحر الأحمر، والتي تعد مستقبل السياحة والتنمية الساحلية في المملكة العربية السعودية.