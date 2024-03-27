أبرزها الاستفادة من المياه الرمادية للري.. أمانة جدة تستعرض برامج حماية الإنسان والمكان

وسلطت الأمانة الضوء على عدة برامج ضمن جهودها في حماية الإنسان والمكان؛ أبرزها الاستفادة من المياه الرمادية للري، في خلق بيئة زراعية مستدامة، مع العمل على رفع الكفاءة التشغيلية لإدارة منظومة النفايات والاستفادة من إعادة تدويرها، وتطوير التقنيات الخاصة بتشغيل المرادم لتحسين الأثر البيئي الناجم منها، وتقليل انبعاث غاز الميثان، وغيرها من البرامج.