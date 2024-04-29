وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 37 من طلبة كلية الملك فهد البحرية

وألقى قائد كلية الملك فهد البحرية كلمة رحب فيها بوزير الدفاع، ورفع له أسمى آيات الشكر والتقدير على رعاية سموه لحفل تخريج الدفعة (٣٧) من طلبة كلية الملك فهد البحرية، موصيًا الخريجين بالإخلاص لله ثم القيادة والوطن، واستحضار المسؤولية الكبيرة والأمانة العظيمة في حماية هذه البلاد الغالية، واستثمار كل ما تعلموه من مهارات ومعارف، ومواصلة التدريب والتعليم التخصصي.