محليات

" المخدرات" تقبض على شخص بالمدينة المنورة لترويجه "الإمفيتامين" المخدر

تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
" المخدرات" تقبض على شخص بالمدينة المنورة لترويجه "الإمفيتامين" المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المدينة المنورة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
النيابة العامة
مادة الإمفيتامين المخدر

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