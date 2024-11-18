"البيئة" و"كاوست" تستضيفان ورشة العمل الدولية للاستزراع المائي

وفي هذا الإطار، قال وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية والثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي محمد الشيخي: إنه في حال تطبيق جميع الأنظمة الغذائية التي طورناها على نطاق صناعي في السعودية للوصول إلى أهداف الإنتاج لعام 2030، فسنتمكن من توفير نحو 417 مليون دولار سنويًا في تكاليف الإنتاج".