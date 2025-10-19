7 مناطق .. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 62 موقعًا حول المملكة

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مدرسة متوسطة الترمذي بمحافظة خميس مشيط، وابتدائية الوليد ومتوسطة القدس بمحافظة محايل عسير، ومتوسطة بلسمر لمدة يومين لكل منهم، ومتوسطة الواديين بمحافظة أحد رفيدة، وثانوية عبد الله بن عباس بمحافظة رجال ألمع، ومتوسطة الشحاك بمحافظة ظهران الجنوب لمدة يوم واحد لكل منهم، وللنساء في متوسطة الرونة للبنات بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في متوسطة راحة سحنان بمحافظة ظهران الجنوب، ومجمع الإحسان التعليمي بمحافظة رجال ألمع لمدة يوم واحد لكل منهما، ويوم الثلاثاء في متوسطة عبدالملك بن مروان بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، وفي مقر اللواء التاسع عشر بوزارة الدفاع بمحافظة ظهران الجنوب، ومجمع عكاظ التعليمي بمحافظة رجال ألمع، ويوم الأربعاء في قطاع حرس الحدود بمحافظة ظهران الجنوب، وابتدائية أحمد بن حنبل بمحافظة رجال ألمع، ومتوسطة العرين بمدينة أبها، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في قطاع الأفواج الأمنية بمحافظة ظهران الجنوب لمدة يوم لكل موقع.