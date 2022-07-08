مركز خدمة ضيوف الرحمن بالقويعية يجسد تعاون 23 جهة و80 متطوعًا ومتطوعة

ويسهم المركز في تقديم خدمات الضيافة المجانية، وهدية الحاج والحاجّة، وقد تجاوز ما تم توزيعه لمستفيدي خدمات المركز أكثر من 10 آلاف موزع ما بين هدايا وضيافة الطريق ومنشورات.