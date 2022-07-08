مركز خدمة ضيوف الرحمن بالقويعية يجسد تعاون 23 جهة و80 متطوعًا ومتطوعة

جسّد مركز خدمة ضيوف الرحمن 1443هـ بمحافظة القويعية تكامله وتعاونه مع 23 جهة في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، وذلك خلال مشاركتهم في موسم حج 1443هـ بالإضافة إلى 80 متطوعًا ومتطوعةً شاركوا في تقديم الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، وبإشراف ومتابعة وكيل المحافظ عزام بن عبدالرحمن المقرن.
وقد أقيم المركز خلال الفترة من 4/ 12/ 1443هـ إلى 7/ 12/ 1443هـ بمحافظة القويعية على طريق مكة المكرمة السريع، وتركّزت خدمات المركز على الخدمات التوعوية الصحية والدينية التي تساعد الحجاج على أداء مناسك الحج.
ويسهم المركز في تقديم خدمات الضيافة المجانية، وهدية الحاج والحاجّة، وقد تجاوز ما تم توزيعه لمستفيدي خدمات المركز أكثر من 10 آلاف موزع ما بين هدايا وضيافة الطريق ومنشورات.
وشهد المركز مشاركة فاعلة من أبناء وبنات المحافظة المتطوعين والمتطوعات وطلاب الكشافة أسهموا جميعاً في تقديم خدمات المركز.