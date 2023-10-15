البيئة العمرانية لمكة المكرّمة.. مُحفزاتٌ تاريخية تُحقق مفهوم الأصالة المعاصرة

وتتواصل جهود الأمانة لتنظيم القطاع البلدي والعمراني في مكة المكرّمة، بإيجاد بيئة عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم جميع الفئات، من خلال عديدٍ من المشاريع والإنجازات والمبادرات والبرامج التي تنفّذها في مختلف المجالات، المتمثلة في المشاريع التطويرية وتقديم الخدمات المختلفة؛ مثل: الطرق والأنفاق، والمرافق العامة، ودورات المياه، والحدائق، ومشاريع تحسين شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، والنظافة العامة، والإصحاح البيئي، وغيرها، كما يوجد عديد من المشاريع الحيوية التي نُفذت وتُنفذ في مكة المكرّمة التي سيكون لها دور كبير في تطوير البيئة العمرانية، منها مشاريع استكمال الطرق الدائرية، والتخطيط العمراني، ومخطط عام مكة المكرّمة، وتخطيط وتنظيم المخططات السكنية.