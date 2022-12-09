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للمشاركة في القمتين مع الصين.. ملك البحرين يصل إلى الرياض

نائب أمير الرياض وسفير المملكة لدى المنامة كانا بين مستقبليه
محمد بن عبدالرحمن والملك حمد بن عيسى
محمد بن عبدالرحمن والملك حمد بن عيسى
واس
واس

وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم، للمشاركة في (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية).

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

الرياض
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية

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