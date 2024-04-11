في يومها الأول ..أجواء من الفرح والبهجة يعيشها زوار فعاليّة "مكة تعايدنا"

وخصصت الفعاليّة مساحة واسعة للترفيه للأطفال، تشمل فعاليّات ومسابقات وألعابًا وهدايا، ومسرح النور، و"منتزه من العايدين"، كما تضم الفعاليّة أكثر من 14 برنامجًا مختلفًا، يشمل جميع فئات سكان وزوار مكة، مثل خيمة العيد، والسيارات الكلاسيكية، وسوق الحرفيين، وعروض الصقور، ومركز العيد الذي يحتوي على فعاليّات ومسابقات للعائلات، وعروض الصوت والضوء، والرسم الحر.