"المزيني العقارية": إتاحة حجوزات المرحلة السادسة في "مدينة المستقبل".. ونسبة إنجاز تجاوزت 75% للمشروع

أعلنت شركة المزيني العقارية عن بدء حجوزات المرحلة السادسة في مشروع "مدينة المستقبل، وذلك بعد اكتمال الحجوزات في المراحل الخمس الماضية، حيث تتجاوز نسبة الإنجاز بالمشروع 75% بعد عام من إطلاقه.
وأكد الرئيس التنفيذي لمشروع "مدينة المستقبل" الأستاذ باسل الفريح أن مشروع مدينة المستقبل يعد أحد المشاريع النموذجية في الرياض، حيث يقام على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، ويضم 4415 منتجًا سكنيًّا تتنوع بين وحدات سكنية وأراضٍ مطورة متكاملة البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى شبكة الطرق والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية ومحطات للنقل العام، وكان المشروع قد أنجز معظم أعمال المشروع بنسبة 75%.
وأضاف "الفريح": "أعمال سفلتة الطرق بالمشروع تشهد تقدماً كبيراً، بالإضافة إلى أعمال الأرصفة، وتم الانتهاء بنسبة كبيرة من أعمال البنية التحتية"، وتابع: "تعد مدينة المستقبل مشروعًا متكامل الخدمات، من خلال رفع جودة الحياة، حيث تم تضمين ممرات للمشاة والأرصفة في كامل المشروع، بالإضافة إلى أن المشروع سيبدأ بتنفيذ مجموعة من الحدائق والمسطحات الخضراء بتصاميم فريدة؛ بهدف تقديم منتج يليق بالعملاء، كما تم توقيع اتفاقية قبل أشهر لزراعة أكثر من 25 ألف شجرة داخل محيط المشروع".
ويتميز المشروع بموقعه شمال طريق الدمام وقربه من المناطق والمواقع الحيوية على مستوى الرياض، الأمر الذي يُكسبه قيمة إضافية، ويوفر المشروع مركزًا مخصصًا للمبيعات لاستقبال العملاء، كما أن رحلة العميل داخل المركز سهلة وميسرة، لتسجيل البيانات والاطلاع على المخططات ومن ثم الحجز عن طريق موظفي المبيعات.