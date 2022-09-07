"المزيني العقارية": إتاحة حجوزات المرحلة السادسة في "مدينة المستقبل".. ونسبة إنجاز تجاوزت 75% للمشروع

وأضاف "الفريح": "أعمال سفلتة الطرق بالمشروع تشهد تقدماً كبيراً، بالإضافة إلى أعمال الأرصفة، وتم الانتهاء بنسبة كبيرة من أعمال البنية التحتية"، وتابع: "تعد مدينة المستقبل مشروعًا متكامل الخدمات، من خلال رفع جودة الحياة، حيث تم تضمين ممرات للمشاة والأرصفة في كامل المشروع، بالإضافة إلى أن المشروع سيبدأ بتنفيذ مجموعة من الحدائق والمسطحات الخضراء بتصاميم فريدة؛ بهدف تقديم منتج يليق بالعملاء، كما تم توقيع اتفاقية قبل أشهر لزراعة أكثر من 25 ألف شجرة داخل محيط المشروع".