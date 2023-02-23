مجموعة الدكتور سليمان الحبيب راعيًا طبيًّا لكأس السعودية للفروسية وسباق الخيل 2023

وتعتز المجموعة بشكل خاص برعاية كأس السعودية للفروسية وسباق الخيل 2023، الذي ينافس فيه أبرز فرسان العالم وألمع المدربين، ويعكس وجهًا رياضيًّا مشرقًا للمملكة أمام العالم، وستسخر المجموعة كافة خبراتها وإمكانياتها، في تقديم خدماتها الطبية الإسعافية والطارئة بأعلى المعايير، للمشاركين في الفعالية وزوارها، تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا، علاوة على تجهيز العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية لحضور هذه المسابقات، والإسهام كذلك في تحقيق مرامي السباق الثقافية والاقتصادية والرياضية والترفيهية، وإخراجه بالشكل الذي يليق بالمملكة ومكانتها والمشاركة في جهود الهيئة في تطوير قطاع الفروسية، وإبراز الممارسات الثقافية والمهارات والمعارف المرتبطة به، وتعريف الأجيـال الجديدة والعالم بهذا المكون التراثي العريق.