مجموعة الدكتور سليمان الحبيب راعيًا طبيًّا لكأس السعودية للفروسية وسباق الخيل 2023

وقّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، اتفاقية شراكة ورعاية، مع هيئة الفروسية لرعاية كأس السعودية للفروسية وسباق الخيل 2023.. جاء ذلك خلال حفل رسمي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت محمد الفيصل، والرئيس التنفيذي لهيئة الفروسية زياد المقرن، وعدد من قيادات المجموعة.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية الأستاذ هشام الحبيب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال بالمجموعة، والأستاذ زياد المقرن الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل.
وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية المجموعة لدعم ورعاية مبادرات القطاعات الوطنية والحيوية، كقطاع الترفيه والرياضة والقطاعات المجتمعية الأخرى، وامتدادًا لنجاحات المجموعة في تقديم الرعاية الطبية الميدانية لمختلف المسابقات الرياضية والترفيهية التي تنظم بالمملكة؛ إذ اكتسبت خبرة واسعة في هذا المجال، فحازت على ثقة المنظمين وأصبحت خيارهم الأول.
وتعتز المجموعة بشكل خاص برعاية كأس السعودية للفروسية وسباق الخيل 2023، الذي ينافس فيه أبرز فرسان العالم وألمع المدربين، ويعكس وجهًا رياضيًّا مشرقًا للمملكة أمام العالم، وستسخر المجموعة كافة خبراتها وإمكانياتها، في تقديم خدماتها الطبية الإسعافية والطارئة بأعلى المعايير، للمشاركين في الفعالية وزوارها، تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا، علاوة على تجهيز العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية لحضور هذه المسابقات، والإسهام كذلك في تحقيق مرامي السباق الثقافية والاقتصادية والرياضية والترفيهية، وإخراجه بالشكل الذي يليق بالمملكة ومكانتها والمشاركة في جهود الهيئة في تطوير قطاع الفروسية، وإبراز الممارسات الثقافية والمهارات والمعارف المرتبطة به، وتعريف الأجيـال الجديدة والعالم بهذا المكون التراثي العريق.
وستستمر المجموعة في دعم مثل هذه الأنشطة والمسابقات التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب الترفيه وتحسين جودة الحياة وتطوير السياحة، وانتقال المملكة نحو مستقبل أكثر حداثة واستدامة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على إرثها الحضاري.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب قامت برعاية العديد من الفعاليات الوطنية طبيًّا؛ حيث تُواصل رعايتها المتميزة لموسم الرياض للمرة الثالثة على التوالي، ورعت كذلك مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وشركة رياضة المحركات السعودية، للجولة الحاسمة لكأس العالم للسيارات السياحية WTCR بمدينة جدة وفعاليات أخرى، وحققت المجموعة نجاحًا لافتًا على هذا الصعيد، بفضل خبراتها والإمكانيات البشرية والتقنية الكبيرة التي تساعدها على تقديم الرعاية الصحية الميدانية بأعلى المعايير.