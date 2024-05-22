نائب أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة حفر الباطن

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور خالد بن باني الحربي، ووكلاء الجامعة، حيث بدأ الحفل بمسيرة الخريجين، تلاها عرض مرئي عن الجامعة ومنجزاتها، ثم ألقيت كلمة الخريجين الذين أعربوا من خلالها عن سعادتهم بما يحملون من علم راسخ، ومهارة عالية تمكنهم من المساهمة في مسيرة التنمية والبناء في وطنهم العظيم.