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نائب أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة حفر الباطن

يبلغ عددهم 6120 خريجًا وخريجة بمختلف التخصصات والمراحل الأكاديمية
الأمير سعود بن بندر يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة حفر الباطن
الأمير سعود بن بندر يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة حفر الباطن

رعى الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير ‎المنطقة الشرقية، بحضور عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن مساء أمس، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة حفر الباطن بمبناها الرئيس، والبالغ عددهم 6120 منهم 1802 خريج

و4318 خريجة، بواقع 5574 خريجًا وخريجة لمرحلة البكالوريوس، و181 لمرحلة الماجستير، و365 لمرحلة الدبلوم.

وهنأ نائب أمير المنطقة الشرقية الطلاب الخريجين بمناسبة تخرجهم، متمنيًا لهم كل التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، وأن يكونوا مساهمين في بناء الوطن ورفعته وتقدمه.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور خالد بن باني الحربي، ووكلاء الجامعة، حيث بدأ الحفل بمسيرة الخريجين، تلاها عرض مرئي عن الجامعة ومنجزاتها، ثم ألقيت كلمة الخريجين الذين أعربوا من خلالها عن سعادتهم بما يحملون من علم راسخ، ومهارة عالية تمكنهم من المساهمة في مسيرة التنمية والبناء في وطنهم العظيم.

وثمّن الخريجون رعاية وتشريف نائب أمير المنطقة الشرقية لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، وقدموا أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -، ولجامعتهم ولأولياء أمورهم على ما بُذل لهم من جهد وعطاء غير محدود أثناء مسيرتهم الأكاديمية.

بعد ذلك قُدِم عرض مرئي تضمن قصص نجاح لخريجين سابقين، ثم دشن راعي الحفل كلية التمريض في الجامعة، ‏ثم ألقى رئيس الجامعة كلمة رحب خلالها بالأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز وضيوف الحفل، وأولياء الأمور والخريجين، ورفع فيها الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة - حفظها الله- على الدعم والاهتمام الذي توليه لقطاع التعليم والبحث والابتكار.

كما قدم الدكتور الحربي، الشكر والامتنان لنائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته للحفل، ومشاركته أبنائه الخريجين فرحتهم، مشيدًا بما تلقاه الجامعة من توجيه ودعم مستمر من أمير المنطقة الشرقية ونائبه لأداء واجبها الوطني ورسالتها الحضارية، مؤكدًا أن هذا الدعم منه ما هو إلا امتداد لما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام لقطاع التعليم لدوره الرئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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