"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تمثل السعودية في "معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية"

وعدّ الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المحمية المهندس محمد الشعلان مشاركة الهيئة في المعرض الدولي للصيد والفروسية فرصة لعرض تجربة الهيئة في محمية الشمال للصيد المستدام، كأول محمية للصيد المستدام في المملكة ، وتطوير البرنامج الريادي للصيد المستدام الذي يتيح الفرصة لممارسة نشاط الصيد بأعداد محددة دون الإضرار بالحياة الفطرية، والحد من الصيد غير القانوني من خلال توفير بدائل مستدامة وتقليل الأثر على الحيوانات البرية في الطبيعة، وإحياء الموروث الشعبي للصيد بالطرق التراثية ضمن أسس ومعايير منظمة".