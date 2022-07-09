"رمي الجمرات" من الخوف إلى الأمان.. هنا أضخم مشروع في تاريخ المشاعر

تصوير: أيمن مصيخ: تتطرق "سبق" في هذا التقرير المفصل بلغة الأرقام عن مشروع جسر الجمرات بمشعر منى، الذي حوّل كابوس "رمي الجمار" من الخوف إلى الأمان، ليبقى شاهداً على العناية والرعاية والاهتمام، والخدمة التي توليها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن، من أجل راحتهم وأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

