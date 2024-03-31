ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء إثيوبيا تتصل بالعلاقات الثنائية

حضر الاستقبال، وزير خارجية جمهورية إثيوبيا تايي أسقسلاسي، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الدكتور فهد الحميداني، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.