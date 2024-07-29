اعتباراً من 4 أغسطس.. "خبير" تبدأ تَلقي طلبات راغبي التدريب بديوان المظالم

ويمنح برنامج التدريب التعاوني (خبير) للراغبين فيه، فرص التدريب في محاكم وإدارات ديوان المظالم بمناطق المملكة في التخصصات التالية: الموارد البشرية، إدارة المواد، السكرتارية، الشريعة، الأنظمة، القانون، المحاسبة، أصول الدين، برنامج الدراسات القانونية (دبلوم)، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، المكتبات، الإدارة المالية، العلاقات العامة والإعلام.