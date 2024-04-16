نائب أمير مكة يثمّن جهود الجهات في إنجاح الخطط التشغيلية لموسم عمرة رمضان

ونقل الأمير سعود بن مشعل تحيات وشكر أمير منطقة مكة المكرمة لكافة الجهات العاملة في موسم عمرة شهر رمضان نظير الجهود التي أسهمت بفضل الله ثم بما وفرته القيادة الرشيدة - أيدها الله - من إمكانات مادية وبشرية أسهمت في نجاح الخطط التشغيلية الرامية للتسهيل على ضيوف الرحمن ليؤدوا شعائرهم في أمن وسكينة ويُسر، مؤكدًا أن التناغم والتكامل بين الجهات في أداء المهام كان له أثره البارز في توفير المناخ الآمن لقاصدي المسجد الحرام الذي شهد أعداداً غير مسبوقة هذا العام.