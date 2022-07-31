بحقيبة ظهر زار 45 دولة.. شاهد من المملكة: سعودي على حافة العالم!

ولطالما كان "الدمخ" شغوفًا بالسفر منذ صغره، خاصة أنه شخص فضولي، وبعد تخرجه في الجامعة عام 2015، سافر لأول مرة خارج دول الخليج، وتحديدًا إلى إندونيسيا، حيث بدأت لديه شرارة حب الترحال، ليزور بدوره حوالي 45 دولة، مكتفيًا بحمل حقيبة ظهر.