اعتماد مجمع الملك فيصل بالطائف "صديقًا للطفل" لمدة 5 سنوات

ويهدف هذا المشروع المهم إلى تعزيز الوعي حول الرضاعة الطبيعية، والامتثال للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، واتباع سياسة تغذية الرضع بشكل روتيني للعاملين والأسر، وتطبيق نظم رصد وإدارة بيانات مستمرة ضمن الممارسة السريرية، والتركيز على مناقشة أهمية الرضاعة الطبيعية مع الحوامل وأسرهن، وتيسير التلامس بين الأم والمولود، ودعم الأمهات في بداية ومواصلة الرضاعة الطبيعية.