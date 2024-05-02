اعتماد مجمع الملك فيصل بالطائف "صديقًا للطفل" لمدة 5 سنوات

اعتمدت وزارة الصحة، مجمعَ الملك فيصل بالطائف كمستشفى "صديق للطفل" لمدة خمس سنوات، بعد أن اجتاز معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف.
يأتي ذلك ضمن النجاحات التي حققها المجمع في العديد من المجالات؛ حرصًا على تطبيق أفضل المعايير الوطنية والعالمية في شتى المجالات الصحية.
ويهدف هذا المشروع المهم إلى تعزيز الوعي حول الرضاعة الطبيعية، والامتثال للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، واتباع سياسة تغذية الرضع بشكل روتيني للعاملين والأسر، وتطبيق نظم رصد وإدارة بيانات مستمرة ضمن الممارسة السريرية، والتركيز على مناقشة أهمية الرضاعة الطبيعية مع الحوامل وأسرهن، وتيسير التلامس بين الأم والمولود، ودعم الأمهات في بداية ومواصلة الرضاعة الطبيعية.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "صديق الطفل" أُطلقت من قِبَل منظمة الصحة العالمية واليونسيف قبل 30 سنة؛ في إطار الاهتمام بالرضاعة الطبيعية، ودعم الأمهات في المؤسسات الصحية، وتدريب العاملين على مختلف الأساليب الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية لأهميتها في الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال.