بالصور.. الأمطار ترسم لوحات خلابة في محير "أم الهشيم" شمال شرق الزلفي

أعادت الأمطار الغزيرة الحياة إلى محير "أم الهشيم" شمال شرق محافظة الزلفي، بعدما امتلأ بالمياه، ليشكّل بحيرة طبيعية وسط كثبان رملية ذهبية، جذبت أنظار الأهالي والمهتمين بالطبيعة.
وشهدت المنطقة خلال الأيام الماضية هطول أمطار أسهمت في امتلاء المحير، وتحوّلت الرمال إلى لوحة فنية تجمع بين زرقة المياه وامتداد النفود من مختلف الجهات.
ويقع محير "أم الهشيم" بالقرب من مركز أم الجماجم شمال الأرطاوية، على أطراف النفود، ويُعد من المواقع الطبيعية المعروفة بتجمّع مياه السيول؛ إذ تصب فيه أودية الأرطاوية وأم الهشيم، ما يجعله وجهة موسمية مميزة عقب الأمطار.
ووّثق المصوّر حمود العنزي المشاهد الخلابة بعدسته، مستخدمًا الكاميرا الطائرة لرصد امتلاء المحير بالمياه، والتكوينات الطبيعية التي شكّلتها داخل الكثبان الرملية، في لقطات أظهرت جمال الطبيعة.
وتحوّل الموقع إلى نقطة جذب لمحبي التصوير والطبيعة، خاصة مع اعتدال الأجواء؛ إذ يُتوقع استمرار توافد الزوار خلال الفترة المقبلة، في ظل دعوات للحفاظ على نظافة المكان والالتزام بإرشادات السلامة، خصوصًا مع وجود تجمعات مائية عميقة.
ويُعد محير "أم الهشيم" من أبرز المعالم الطبيعية الموسمية في المنطقة، التي تعكس جمال البيئة الصحراوية السعودية عند تفاعلها مع الأمطار، وتبرز التنوع الطبيعي الذي تزخر به مناطق المملكة.