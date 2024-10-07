مذكرة تفاهم بين إمارة الشرقية ومعهد الإدارة العامة بمجالات التدريب والاستشارات والدراسات والوثائق

وتهدف المذكرة التي وقّعها عن إمارة المنطقة الشرقية وكيل الإمارة تركي بن عبدالله التميمي، وعن معهد الإدارة العامة النائب للتدريب الدكتور سعود بن غازي العتيبي، إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات، والعمل على تطوير القيادات بما يتوافق مع استراتيجية الإمارة في التحول الرقمي وفق الخطط المتفق عليها بين الطرفين وأفضل الممارسات العالمية.