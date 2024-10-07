مذكرة تفاهم بين إمارة الشرقية ومعهد الإدارة العامة بمجالات التدريب والاستشارات والدراسات والوثائق

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة ومعهد الإدارة العامة، بحضور المدير العام للمعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان.
وتهدف المذكرة التي وقّعها عن إمارة المنطقة الشرقية وكيل الإمارة تركي بن عبدالله التميمي، وعن معهد الإدارة العامة النائب للتدريب الدكتور سعود بن غازي العتيبي، إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات، والعمل على تطوير القيادات بما يتوافق مع استراتيجية الإمارة في التحول الرقمي وفق الخطط المتفق عليها بين الطرفين وأفضل الممارسات العالمية.
وثمّن وكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي رعاية أمير المنطقة للاتفاقية.
وقال التميمي: "الاتفاقية تأتي ضمن توجيهات أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة نائبه؛ لتطوير الكوادر البشرية في الإمارة، وإيجاد تعاون استراتيجي مع الجهات ذات العلاقة في مجالات التدريب والتطوير لرفع كفاءة رأس المال البشري، وإعدادهم علميًّا بما يكفل مواصلة الارتقاء بمستوى منسوبي الإمارة ويدعم البرامج التدريبية بما يحقق رؤية السعودية 2030م".