فيديو زمرة الذئاب العربية.. "المسند": تنشط بعد غروب الشمس وتبدأ في الصيد

وتابع: تتواصل الذئاب مع بعضها عبر العواء، خاصة في الليل، والعواء يمكن أن يكون إشارة لبدء الصيد أو لتحديد المواقع بين أفراد المجموعة، والذئاب عادة ما تصطاد بشكل فردي أو في أزواج، لكنها قد تتجمع في مجموعات صغيرة لصيد فرائس أكبر.