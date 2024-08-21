فيديو زمرة الذئاب العربية.. "المسند": تنشط بعد غروب الشمس وتبدأ في الصيد

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند أن زمرة من الذئاب بين البير وثادق شمال شرق الرياض، قد صُوّرت بكاميرا ثابتة ومخفية في 18 أغسطس.
وقال "المسند": الذئاب العربية هي نوع من الذئاب صغيرة الحجم التي تعيش في المناطق الصحراوية والجبلية في شبه الجزيرة العربية، وتُعتبر الذئاب العربية من الحيوانات المفترسة الذكية والمرنة التي تكيفت بشكل مثالي مع بيئتها الصحراوية القاسية.
وأضاف: الذئاب العربية غالبًا ما تكون أقل نشاطًا خلال النهار، خاصة في المناطق الصحراوية، وتفضّل الذئاب البقاء في أماكن مظللة أو في جحورها للراحة خلال النهار.
وأردف "المسند": الذئاب العربية تُعتبر ليلية بشكل أساسي، حيث تنشط بشكل أكبر بعد غروب الشمس، وتبدأ في الصيد والبحث عن الغذاء، مستخدمةً حاسة الشم القوية والبصر الحاد للتنقل في الظلام.
وتابع: تتواصل الذئاب مع بعضها عبر العواء، خاصة في الليل، والعواء يمكن أن يكون إشارة لبدء الصيد أو لتحديد المواقع بين أفراد المجموعة، والذئاب عادة ما تصطاد بشكل فردي أو في أزواج، لكنها قد تتجمع في مجموعات صغيرة لصيد فرائس أكبر.
وأشار "المسند" إلى قطع الذئاب مسافات طويلة خلال الليل بحثًا عن الطعام، وتتنقل في مناطق واسعة قد تصل إلى عدة كيلومترات.
وتعتبر الذئاب العربية أصغر أنواع الذئاب الموجودة في العالم حجمًا، حيث يتراوح طولها بين 120 إلى 130 سم (من الأنف إلى الذيل)، ويصل ارتفاعها إلى نحو 65 سم عند الكتف.
واختتم بالقول: تزن الذئاب العربية عادةً ما بين 20 إلى 25 كم، ومع ذلك فهذا الذئب مقاتل شرس يطرح الرجال.