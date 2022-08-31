قرار أوقَفَ الكثير منهم.. صيادون يطالبون "البيئة" بإتاحة رخص "الصيد الراجل" للفئات العمرية

وقال صيادون لـ"سبق": إن اشتراط سن خمسين عام للحصول على رخصة صيد راجل، لم يمكّن الكثير ممن يمتهنون المهنة من ممارسة أعمالهم، وتضرر من ذلك حتى أصحاب الرخص القديمة الذين لم يتمكنوا من تجديدها عبر الموقع بسبب اشتراط السن؛ رغم أنها استثنت سابقًا -وفق المعلن- مَن لديهم رخص قديمة ويرغبون في تجديدها.