قرار أوقَفَ الكثير منهم.. صيادون يطالبون "البيئة" بإتاحة رخص "الصيد الراجل" للفئات العمرية

طالَبَ صيادون وزارةَ البيئة والمياه والزراعة، بإعادة النظر في اشتراطات الحصول على رخصة صيد راجل، وتحديد العمر المطلوب في تلك الاشتراطات، بعد معاناة الكثيرين ممن يمتهنون الصيد بسبب هذه الاشتراطات.
وتشترط وزارة البيئة والمياه والزراعة بلوغ سن الخمسين عامًا للحصول على رخصة "صيد راجل"؛ فيما استثنت من ذلك تجديد رخص قديمة؛ إلا أن أصحاب الرخص القديمة لم يتمكنوا من التجديد عبر الموقع بسبب هذا الشرط.
وقال صيادون لـ"سبق": إن اشتراط سن خمسين عام للحصول على رخصة صيد راجل، لم يمكّن الكثير ممن يمتهنون المهنة من ممارسة أعمالهم، وتضرر من ذلك حتى أصحاب الرخص القديمة الذين لم يتمكنوا من تجديدها عبر الموقع بسبب اشتراط السن؛ رغم أنها استثنت سابقًا -وفق المعلن- مَن لديهم رخص قديمة ويرغبون في تجديدها.